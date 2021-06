Obergericht Zürich – Zürcher Richterinnen und Richter sind am Anschlag Das Obergericht schlägt Alarm: Der Personalmangel gefährde eine unabhängige, rasche und verlässliche Rechtsprechung. Thomas Hasler

Das Zürcher Obergericht wird beim Kantonsrat mehr Personal fordern. Foto: Urs Jaudas

Fragt man Obergerichtspräsident Martin Langmeier nach den personellen Ressourcen, mit denen die beiden Strafkammern am Obergericht die Fälle zu bewältigen haben, kommt die Antwort kurz und knapp: «Es brennt.» Aber auch an den Bezirksgerichten ist die Arbeitsbelastung offenbar so gross, dass sich die gesundheitlichen Probleme bei den Mitarbeitenden häufen.

Abo Stress und «Angst-Regime» Schlafprobleme, Burn-out: Wie Zürichs Staatsanwälte leiden Auf den Punkt bringt es die kantonsrätliche Justizkommission, die Anfang Juni im Zusammenhang mit der Genehmigung des Rechenschaftsberichts des Obergerichts festhielt: «Aus Sicht des Obergerichts reichen die vorhandenen personellen Mittel an den Bezirksgerichten nicht mehr aus, um den verfassungsrechtlichen Auftrag einer unabhängigen, raschen und verlässlichen Rechtsprechung sicherzustellen.»