Entscheid des Regierungsrats – Zürcher Schulen dürfen wieder Klassenlager durchführen Die Regierung hat ihre Empfehlungen für Bildungseinrichtungen angepasst. Schulfeste, Ausflüge und Lager sind wieder erlaubt.

Zürcher Schulen dürfen wieder Klassenlager durchführen. Foto: Getty

Der Regierungsrat hat seine Beschlüsse bezüglich Corona-Massnahmen überarbeitet: Bildungseinrichtungen dürfen ab sofort wieder Anlässe wie Schulfeste, Ausflüge und Lager durchführen, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Hygiene- und Abstandsregeln müssten dabei nach wie vor eingehalten werden.

Der Regierungsrat hat die kantonalen Regelungen aufdatiert, nachdem der Bund die Grundprinzipien für den Präsenzunterricht angepasst hatte.

Ferner dürfen Erwachsene, die nicht direkt in den Schulbetrieb eingebunden sind, das Areal von Schulen und Hochschulen wieder betreten. In den obligatorischen Schulen gilt dies nur für bestimmte Anlässe wie Elternabende oder Abschlussfeiern. Schliesslich orientiere sich die Verpflegung an Schulen und Hochschulen neu am geltenden Schutzkonzept der Gastronomie.

Keine Änderungen gibt es an den Gymis und den Berufsschulen – dort muss weiterhin ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Deshalb findet der Unterricht bis auf Weiteres nur in kleinen Gruppen statt.

( hwe )