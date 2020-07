Rüge der Datenschützerin – Ferien in Risikoländern: Zürcher Schulen waren zu neugierig Einige Schulleitungen im Kanton Zürich haben von den Eltern eine Meldung verlangt, falls sie in Corona-Risikoländer reisen. Das ist unzulässig. Tina Fassbind

Wohin geht die Reise? Das wollten einige Schulen in Zürich schon vor Ferienbeginn wissen. Foto: Keystone

Kurz vor den Sommerferien haben die Schulen im Kanton Zürich ein Schreiben an die Eltern versandt, in dem sie über die Quarantänesituation nach Reisen in Risikoländer informieren. 29 Staaten und Gebiete mit erhöhtem Corona-Infektionsrisiko sind inzwischen auf der Liste des Bundesamts für Gesundheit aufgeführt. Wer in eines dieser Länder reist, muss nach der Rückkehr in die Schweiz für zehn Tage in Quarantäne. Das gilt auch für Kinder.