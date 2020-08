Rennen an der Peripherie – Zürcher Silvesterläufer müssen an den Stadtrand Die Covid-19-Pandemie verdrängt den Traditionsanlass aus der Zürcher City. Als idealer Austragungsort schwebt den Veranstaltern ein Park an der Stadtgrenze vor.

Es soll gerannt werden, aber am Stadtrand: Der Zürcher Silvesterlauf soll vom 11. bis 13. Dezember stattfinden. Bild: KEYSTONE

«Besondere Umstände verlangen ein besonderes Konzept», schreiben die Organisatoren der Laufveranstaltung auf ihrer Webseite. Weil die Platzverhältnisse im Zürcher Kreis 1 zu eng sind, um den Silvesterlauf in Zeiten der Covid-Pandemie durchzuführen, soll der Traditionsanlass an den Stadtrand zügeln, teilen sie am Donnerstag mit. Das Organisationskomitee prüfe dort derzeit eine vielversprechende Option in einem Park – um welchen es sich handelt, wird nicht verraten. Die Detailplanung sei noch in Arbeit.

Beschränkte Teilnehmerzahl

Bereits festgesetzt wurde jedoch das Datum: Der Silvesterlauf soll am Wochenende vom 11. bis 13. Dezember stattfinden. Auch werde bereits in enger Zusammenarbeit mit Swiss Athletics und dem Bundesamt für Sport BASPO am Schutzkonzept gefeilt, das während des Laufs gelten soll. So werde die Anzahl Teilnehmender insgesamt beschränkt und in Startslots mit limitierter Teilnehmerzahl gelaufen, damit der Mindestabstand eingehalten werden könne.

Anfang Oktober will das OK das Online-Anmeldeportal öffnen. «Der Austausch mit der Stadt und dem Kanton verläuft sehr konstruktiv und ich bin sicher, dass wir gemeinsam eine gute Lösung finden», sagt OK-Präsident Corsin Caluori.

