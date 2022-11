Wahl in den Bundesrat – Die Zürcher SP findet keine Kandidatin Sieben Absagen: Die Sozialdemokratinnen aus dem Kanton Zürich sind verhindert. «Die Ersatzwahl kommt zur Unzeit», sagt Co-Parteipräsidentin Priska Seiler Graf. Pascal Unternährer

Jetzt steht fest, dass die SP mit einem reinen Frauenticket in die Ersatzwahl für die zurücktretende Simonetta Sommaruga steigt. Das schliesst den Zürcher SP-Mann und Ständerat Daniel Jositsch aus, nicht aber die Zürcher Sozialdemokratinnen.

Doch die Zürcher SP-Kantonalpartei wird niemanden in Bern vorschlagen, wie Co-Parteipräsidentin Priska Seiler Graf auf Anfrage bestätigt. In den letzten zwei Wochen hagelte es Absagen.

Als Erste winkte Regierungsrätin Jacqueline Fehr ab, dann Nationalrätin Seiler Graf. Es folgten die beiden Nationalrätinnen Céline Widmer und Min Li Marti. Auch Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch wollte die Wahlbühne nicht betreten.

Keine Überraschungskandidatin in Sicht

Am Ende sagte auch noch Nationalrätin Jacqueline Badran ab. Mattea Meyer, die Co-Präsidentin der SP Schweiz, hatte eine Kandidatur von Anfang an ausgeschlossen.

«Die Ersatzwahl kommt für einige von uns Zürcherinnen zur Unzeit», sagt Seiler Graf. Sie selbst und Fehr sind mitten im Wahlkampf um Sitze in der Kantonsregierung. Wahltermin ist der kommende 12. Februar. Justizdirektorin Fehr will ihren Posten in der Regierung verteidigen, Seiler Graf jenen Sitz zurückholen, welcher der SP aufgrund des Parteiaustritts von Mario Fehr verloren ging.

Zwar läuft die Frist noch bis Montagmittag. Doch ist gemäss Seiler Graf keine Frau in Sicht, die für die SP Zürich kandidieren könnte.

Denn gemäss der Co-Parteipräsidentin kommen vorab eidgenössische Parlamentarierinnen oder Regierungsrätinnen infrage. Andernfalls sei zumindest eine nationale Ausstrahlung nötig.

Jositsch «hätte das Zeug zum Bundesrat»

Zur Personalie Daniel Jositsch, der den Ausschluss von Männern für die Sommaruga-Nachfolge als «diskriminierend» bezeichnet hatte, nun aber zum weiblichen Ticket steht, sagt Seiler Graf: «Die SP spricht nicht nur von Gleichstellung, sie lebt sie auch.»

In einer Mitteilung lässt sich der andere Zürcher SP-Co-Präsident Andreas Daurù dahingehend zitieren, dass Jositsch unbestrittenermassen «das Zeug zum Bundesrat hätte». Doch nun freue sich die Partei, dass ihr Jositsch als Ständerat erhalten bleibe und sie im nächsten Jahr mit ihm in den Ständeratswahlkampf ziehen könne.

