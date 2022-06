Natascha Wey – Zürcher SP-Gemeinderätin steht neu an Gewerkschaftsspitze Die neue Leiterin des nationalen VPOD heisst Natascha Wey. Sie will die Gewerkschaft kämpferischer machen. Martin Huber

Natascha Wey, hier bei ihrer 1.-Mai-Rede in Basel, ist neue Generalsekretärin des Schweizerischen Verbands des Personals öffentlicher Dienste. Foto: PD

«Raus aus der Defensive, rein in die Betriebe»: Mit diesem Motto bewarb sich Natascha Wey am vergangenen Samstag in Zürich für den Job der Generalsekretärin des Schweizerischen Verbands des Personals öffentlicher Dienste (VPOD).

Einstimmig wählten die Delegierten die 40-jährige Zürcher Gewerkschafterin, SP-Politikerin und Feministin zur neuen Generalsekretärin, also zur operativen Leiterin der 33’000 Mitglieder zählenden Gewerkschaft im Service public. Seite an Seite mit Präsidentin und Grünen-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber werde sie nun «einen traditionsreichen und durchaus diversen Verband durch schwierige Zeiten steuern», heisst es in einer Mitteilung des VPOD.