In der Dominikanischen Republik verirrt – Spaziergang wird für Zürcher SP-Kantonsrat zum Horrortrip Er will rauflaufen, runterfahren. Doch es kommt anders: Er rutscht und kollert. Der ehemalige Boxer Thomas Marthaler sitzt eineinhalb Tage lang im Dschungel fest. Hélène Arnet

Kurz nach der Rückkehr. Die Sanitäter bringen Thomas Marthaler zur Überwachung ins Spital, nachdem er sich umgekleidet hat. Foto: Puerto Plata Digital

Zum Glück sitzt Thomas Marthaler gesund und munter da, während er davon erzählt, was er im April auf einer Karibikinsel erlebte. Denn was sich jetzt wie ein spannendes Abenteuer anhört, hätte wirklich schiefgehen können. Die Lokalzeitung «Diario Libre» widmete dem Ereignis ihre Titelseite. In der Schweiz berichtete zuerst die NZZ darüber.