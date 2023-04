Erneut vor Gericht – Zürcher Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Brian Der jungen Mann soll in der Pöschwies eine Vielzahl von Delikten begangen haben. Unter anderem verletzte er einen Aufseher mit einem schweren Stück Glas.

Erneut muss sich der wohl bekanntesten Straftäter der Schweiz vor Gericht verantworten: Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch beim Bezirksgericht Dielsdorf Anklage gegen Brian, früher bekannt als Carlos, erhoben. Sie wirft ihm vor, zwischen November 2018 und Juli 2021 in der Jugendvollzugsanstalt Pöschwies eine Vielzahl von Delikten zum Nachteil von Aufsehern und der Anstalt begangen zu haben.

Gegenstand der Anklage bilden rund 30 Straftaten, welche Brian begangen haben soll. Beim schwersten zur Last gelegten Delikt handelt es sich um versuchte schwere Körperverletzung zum Nachteil eines Aufsehers, wobei dieser durch den Wurf eines dicken Stückes zerbrochenen Glases oberhalb des Auges verletzt wurde. Daneben kommen drei einfache Körperverletzungen, sieben Sachbeschädigungen mit einer Gesamtschadenssumme von rund 22'000 Franken, fünf Drohungen und 19 Fälle von Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zur Anklage.

Zwei Tatvorwürfe wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte hat die Staatsanwaltschaft eingestellt, wie sie mitteilt. Dies weil dem Beschuldigten kein strafrechtlich relevantes Verhalten nachgewiesen werden konnte. Und eine Untersuchung wegen des Vorwurfs von Tätlichkeiten zum Nachteil eines Mitgefangenen im Gefängnis Zürich hat die Staatsanwaltschaft nicht an die Hand genommen, weil der Geschädigte den Strafantrag zurückgezogen hat.

Die Staatsanwaltschaft stellt in ihrer Anklage dem Bezirksgericht Dielsdorf keine Anträge zu einer Sanktion oder Massnahme, sondern sie beantragt, gestützt auf die Strafprozessordnung ein so genanntes Tatinterlokut. Das Gericht solle in einem ersten Verfahrensteil lediglich prüfen, ob Brian die ihm vorgeworfenen Taten begangen hat.

Anschliessend sei der Ausgang des Strafverfahrens gegen Brian abzuwarten, welches zurzeit nach der Rückweisung durch das Schweizerische Bundesgericht am Obergericht des Kantons Zürich hängig ist. Dies, weil sich im vorliegenden Strafverfahren dieselben rechtlichen Fragen stellten, wie sie das Bundesgericht im Rückweisungsentscheid vom November 2021 aufgeworfen habe, es geht dabei um die Frage, ob eine allfälligen Notstandssituation vorliegt.

