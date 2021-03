Hallen-Leichtathletik-EM – Moser ist Europameisterin Angelica Moser ist an den Hallen-Leichtathletik-Europameisterschaften im polnischen Torun über sich hinausgewachsen. Die 23-jährige Zürcherin gewinnt Gold im Stabhochsprung. Monica Schneider

Angelica Moser freut sich mit dem Maskottchen über den EM-Titel in der Halle. Foto: Darko Vojinovic (Keystone)

Stabhochspringerin Angelica Moser hat es nun auch bei der Elite geschafft: Die 23-Jährige aus Andelfingen hat an der Hallen-EM im polnischen Torun Gold gewonnen. Als einzige schaffte sie die Höhe von 4,75 m – im zweiten Versuch. Damit verbesserte sie ihre eigene Leistung um enorme zehn Zentimeter.

Moser hatte als Juniorin alles gewonnen, was möglich war: 2014 war sie Siegerin an den Youth Olympic Games, 2015 U-20-Europameisterin, 2016 U-20-Weltmeisterin, 2017 und 2019 U-23-Europameisterin – dazwischen plagte sie sich mit einer langwierigen Fussverletzung herum. Ihr aktueller Erfolg ist also kein Zufall, sondern lediglich die logische Folge eines frühen, steilen Aufstiegs.

Dass ihr der Coup jetzt gelang, ist umso bemerkenswerter, als dass sie Anfang dieses Jahres zu einem neuen Trainer wechselte. Ihr langjähriger Betreuer Herbert Czingon liess sich pensionieren, und in Damien Inocencio fand Moser eine Kapazität, die schon anderen zum Erfolg verholfen hat: Der Franzose führte Renaud Lavillenie 2012 zum Olympiasieg.