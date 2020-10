Corona-positiv getestet – Zürcher Stadträtin Karin Rykart ist in Isolation Die Sicherheitsvorsteherin wird zuhause arbeiten. Sie wurde vermutlich von ihrem Ehemann infiziert. pu

Stadträtin Karin Rykart hat das Coronavirus. Bisher spürt sie keine Symptome. Foto: Samuel Schalch

Karin Rykart (Grüne) weilt derzeit in den Ferien. Zuhause in Zürich. Hier wurde ihr Gatte am Dienstag positiv aufs Coronavirus getestet, weshalb sich die Stadträtin in Quarantäne begab und testen liess. Auch ihr Test fiel positiv aus, wie das Sicherheitsdepartement mitteilt.

Rykart weise derzeit keine Symptome auf und werde ihren Pflichten von zuhause aus nachkommen, heisst es weiter. Sie appelliert an die Bevölkerung, die Schutzmassnahmen gegen das Virus strikt einzuhalten. Alle seien angesichts der massiv steigenden Fallzahlen gefordert, ihren Beitrag zu leisten, um Infektionen so weit als möglich zu verhindern.

Die Sicherheitsvorsteherin wird bis Ende der kommenden Woche in Isolation bleiben.

Ebenfalls am Dienstag hatten Rykarts Stadtrats-Kollegin Corine Mauch (SP) und -Kollege Andreas Hauri (GLP) die Bevölkerung in einem eindringlichen Appell zu Vorsicht und Disziplin aufgerufen (sehen Sie hier das Video dazu).