Umstrittene Zürcher Besetzung – Zürcher Stadtrat relativiert Einsturzgefahr des EWZ-Gebäudes Die statischen Mängel am kurzzeitig besetzten Haus beziehen sich laut einem Gutachten nur aufs Dach. Ein Problem sieht sie lediglich bei Schnee oder wenn jemand hochsteigt. Beat Metzler

Die alten EWZ-Hallen direkt an der Limmat waren Anfang November besetzt. Foto: Sabina Bobst

Gut eine Woche besetzten Linksautonome in Zürich das EWZ-Kesselhaus direkt an der Limmat. Am Morgen des 8. November zogen sie ab, kurz bevor die Stadtpolizei zur Räumung auffuhr. Ob dieser Einsatz gerechtfertigt war, bleibt umstritten – auch nach einer ausführlichen Erläuterung des Stadtrats zu den Bedenken, die nun vorliegt.