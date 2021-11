Geplante Lockerung des Raser-Artikels – Zürcher Strafverfolger kritisieren den Bundesrat Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang: Die Staatsanwaltschaft nutzt ein schlimmes Raserdelikt zur öffentlichen Kritik an einer geplanten Gesetzesänderung. Corsin Zander

Die involvierten Autos nach der Frontalkollision in Dietikon im Oktober 2019. Foto: Kantonspolizei Zürich

Es kommt eher selten vor, dass die Staatsanwaltschaft von sich aus ankündigt, wenn sie in einem aktuellen Fall Anklage erhebt. Sie tut das bei Fällen, die von einem sehr grossen öffentlichen Interesse sind, oder wenn die Medien schon im Vorfeld breit berichtet haben. Noch ungewöhnlicher ist es, wenn sie in ihrer Mitteilung klare politische Ansagen macht. Dies hat die Zürcher Staatsanwaltschaft am Freitag getan.

Sie kündigte nicht nur an, dass sie gegen einen 20-jährigen Kosovaren aus der Region Limmattal unter anderem wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung Anklage erhoben hat. Der Mann soll im Oktober 2019 mit einem 600 PS starken Auto in Dietikon derart beschleunigt haben, dass das Heck ausbrach und das Fahrzeug unkontrolliert über alle drei Gegenfahrspuren schleuderte. Es kam zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto, eine Mutter und ihre vierjährige Tochter wurden lebensgefährlich verletzt. Sie leiden laut Mitteilung noch heute unter einer gesundheitlichen Beeinträchtigung.