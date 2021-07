«Stadtsommer» unter BAG-Regeln – Zürcher Tanzverbot im Realitätscheck Die Stadt Zürich veranstaltet Livekonzerte ohne Covid-Zertifikat für maximal 500 Personen, die dafür nicht tanzen dürfen. So weit die Theorie. Marius Huber

Stadtsommer auf der Hardturmbrache: Die Schirme wippen im Takt, und die Körper erinnern sich an verloren gegangene Reflexe. Foto: Raisa Durandi

Die Euphorie überlebt genau bis zum ersten Kontakt mit dem Kleingedruckten. Zunächst liest man nur die grossen Buchstaben. «Crimer», den Namen dieses Pop-Wunderkinds aus dem Rheintal, und «Stadtsommer». Erinnerungen an eine geliebte Gratiskonzertreihe kommen hoch. Goldenes Abendlicht, das die Bäume streift, ein Meer von wogenden Körpern, glückliche Gesichter. Aber dann steht da etwas weiter unten eben auch, dass dieses Jahr nur 500 Personen zugelassen sind, und: «Tanzen ist nicht erlaubt.» BAG-Regeln für Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat.

Klare Ansage am Stadtsommer auf der Stadionbrache Hardturm: «Bitte nicht tanzen». Foto: Raisa Durandi

Weil an diesem Samstagabend auch noch eine Gewitterwarnung das Handy erreicht, übersetzen wir das Programm in realistische Prosa: Eine Handvoll Menschen wird reglos im Regen stehen, während auf der Bühne einer Party macht und tut, als sei das nicht super seltsam. Wir sind ja anpassungsfähig geworden in eineinhalb Jahren Corona. Aber klingt das nach einer guten Idee?