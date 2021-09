Neues Zürcher Taxigesetz – Zürcher Taxifahrer sauer – «Wir fühlen uns verschaukelt» Vor anderthalb Jahren sagten die Stimmbürger Ja zum neuen Taxigesetz – in Kraft ist es bis heute nicht. Das fördere den Wildwuchs, sagen Taxifahrer. Liliane Minor

Am 9. Februar 2020 jubelten sie noch: George Botonakis (rechts) und Rudolf Raemy hatten an vorderster Front für das Taxigesetz gekämpft. Foto: Andrea Zahler

George Botonakis, Präsident des Stadtzürcher Taxiverbands, ist sauer. Und nicht nur er, auch seine Kolleginnen und Kollegen. Noch am 9. Februar 2020 hatten die Zürcher Taxifahrer einen Freudentag gefeiert: Die Stimmbürger hatten das kantonale Taxigesetz bewilligt. Doch jetzt, anderthalb Jahre später, ist Ernüchterung eingekehrt. Denn das Gesetz ist noch immer nicht in Kraft getreten – und bis es so weit ist, dürfte es noch Monate dauern. Mindestens.

Die Einzigen, die davon profitierten, seien die schwarzen Schafe der Branche. «Wir fühlen uns verschaukelt», sagt George Botonakis, «im Moment macht jeder, was er will. Auswärtige nehmen uns die Kunden weg, andere fahren schwarz oder halten die Ruhezeiten nicht ein. Das geht auf Kosten der Qualität.»