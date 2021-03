Mögliche Öffnungsschritte – Zürcher Theater und Kinos wollen Kultur bieten – auch wenn es nicht rentiert Sie verlegen das Stück nach draussen, planen nur eines ein oder suchen andere Wege: Zürichs Kulturbetriebe wollen öffnen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Ev Manz

Hauptsache, die Bühne ist bespielt: Das Schauspielhaus will im April zwei Premieren zeigen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Bald soll auch in Zürich das kulturelle Leben wieder aufblühen. Doch nicht alle Betreiber von Zürichs Musik- und Theaterhäusern und Kinosälen frohlocken über die vom Bundesrat angekündigten Öffnungsschritte. Bald sollen Vorstellungen vor 50 Personen wieder erlaubt sein, sofern der Saal nur zu einem Drittel ausgelastet ist.

Die Zürcher Kulturhäuser reagieren unterschiedlich auf die geplanten Lockerungen:

Kleine Theater spielen um jeden Preis

Das Theater Winkelwiese zeigt nach Ostern die Premiere des Stücks «Eisbombe » in einer hybriden Form. Theaterleiter Manuel Bürgin sagt: «Wir haben grad Spass, verschiedene Formate auszutesten.» Da im kleinen Saal nur 16 Zuschauende sitzen dürfen, bietet das Haus das Stück auch vorproduziert als Video on Demand an. Ein weiteres Stück wird nun nach draussen verlegt. Bürgin sagt: «Die Schauspielenden sind bereit, unter den absurdesten Situationen zu spielen, wenn sie denn nur auftreten können.»