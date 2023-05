Vontobel-Chef tritt zurück – Zürcher Top-Banker will in die Politik Vontobel-Konzernchef Zeno Staub möchte für die Mitte in den Nationalrat, um «dem Land etwas zurückzugeben». Laut Fachleuten ist das Interesse von Wirtschaftsführern an einem politischen Mandat gestiegen. Martin Huber

Vontobel-Chef Zeno Staub kandidiert für die Zürcher Mitte-Partei um einen Sitz im Nationalrat. Foto: Urs Jaudas

Es ist ein Seitenwechsel, der aufhorchen lässt. Zeno Staub, langjähriger Chef der Zürcher Privatbank Vontobel in Zürich, räumt seinen Posten auf April 2024 und will in die Politik wechseln. Wie die Bank am Mittwoch mitteilte, kandidiert der 54-Jährige bei den Nationalratswahlen im Herbst 2023 für die Zürcher Mitte-Partei. Er tritt als Spitzenkandidat für deren Unterliste «Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft» (AWG) an.