Zahlen im Corona-Jahr eingebrochen – Zürcher Touristiker fordern eine Aktion à la Hafenkran Zürich Tourismus bereitet sich auf die Zeit vor, wenn die Leute wieder reisen können. Die Verantwortlichen präsentieren Ideen – auch solche, die provozieren. Thomas Zemp

Wiederholen soll sich die Aktion mit dem Hafenkran nicht, doch die Tourismusverantwortlichen wünschen sich ein ähnliches Happening, das international für Schlagzeilen sorgt. Foto: Urs Jaudas

Aus der Covid-Schockstarre aufwachen und eine Diskussion starten. Das will Guglielmo L. Brentel als Präsident von Zürich Tourismus mit Ideen erreichen, die er in einem Positionspapier festgehalten hat. Die beiden provokantesten Vorschläge sind: eine Aktion, die so viel internationale Aufmerksamkeit erregt wie der Hafenkran am Limmatquai vor sieben Jahren (hier ein Artikel dazu). Und der Sonntagsverkauf in der Innenstadt von Zürich.

Diese beiden Ideen sowie weitere Massnahmen stellte Brentel gestern an der gemeinsamen Jahrespressekonferenz der Tourismusorganisation und des Zürcher Hotelier-Verbands vor, die online stattfand. Der Rückblick fiel den Verantwortlichen nicht leicht: Vor allem die Stadt Zürich und die Flughafenregion litten und leiden weiter enorm unter der Corona-Pandemie.