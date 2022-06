Schweizer Jungsozialisten stellen sich neu auf – Zürcher wird Chef bei den Juso Der 25-jährige Kantonsrat Nicola Siegrist ist neuer Präsident der Juso Schweiz. Mit ihm haben sich die Junggenossen für den gemässigteren von zwei Kandidaten entschieden.

Daniel Schneebeli

Nicola Siegrist sitzt bereits im Zürcher Kantonsrat und ist jetzt neuer Präsident der Juso Schweiz. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Jungsozialisten haben an ihrer ausserordentlichen Jahresversammlung in Bern den 25-jährigen Zürcher Kantonsrat Nicola Siegrist aus der Stadt Zürich zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Der Geografiestudent setzte sich an der Versammlung mit 155 zu 105 Stimmen gegen den 23-jährigen Genfer Thomas Bruchez durch.