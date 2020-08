Zürcherin in Beirut: «Die Glasscherben sind überall»

Der Druckwelle nicht standgehalten: Möbel in der Wohnung von Myrta Grubenmann.

Der Druckwelle nicht standgehalten: Möbel in der Wohnung von Myrta Grubenmann.

Frau Grubenmann, sie leben seit sieben Monaten in Beirut. Wo befanden Sie sich zum Zeitpunkt der Explosion?

Ich sass gerade zu Hause am Laptop und wollte Rechnungen einzahlen. Ich hörte die erste Detonation in der Feuerwerksfabrik und hatte das Gefühl, dass im Nachbarshaus etwas explodiert sei. Ich sprang auf und verliess mein Zimmer, mein Mitbewohner kam gerade vom Balkon in die Wohnung zurück, da machte es WUUUUUM!