Umstrittener Ausweis für Sans-Papiers – «Züri City Card» nimmt wichtige Hürde Das Zürcher Stadtparlament macht den Weg frei für die städtische Identitätskarte für Papierlose – gegen heftigen Widerstand von SVP und FDP. Martin Huber

Die städtische ID soll den rund 10’000 Papierlosen in Zürich das Leben erleichtern. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es ist eines der zentralen Projekte der links-grünen Mehrheit in Zürich: In rund vier Jahren will der Stadtrat den geschätzt 10’000 Sans-Papiers der Stadt mit der Züri City Card einen Ausweis verschaffen und ihnen so den Aufenthalt erleichtern. Dank der städtischen Identitätskarte sollen Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus künftig am sozialen, kulturellen und politischen Leben in Zürich teilnehmen können.

Am Mittwochabend hat der Ausweis für Papierlose eine erste Nagelprobe bestanden. Mit 65 zu 40 Stimmen bei 12 Enthaltungen hat das Zürcher Stadtparlament 3,2 Millionen Franken für Vorbereitungsarbeiten zur Einführung der Züri City Card bewilligt – nach einem teils emotionalen Schlagabtausch.