Reihentests an der Volksschule – Zürcher Schulen bereiten sich auf vierte Welle vor Wenn die Zahl der Infektionen unter Kindern und Jugendlichen über die Sommerferien stark steigt, könnten regelmässige Tests in allen Schulen Pflicht werden. Marius Huber

Spucktest im Stadtzürcher Schulhaus Milchbuck, das schon im Frühjahr damit angefangen hat. Foto: Anna-Tia Buss (Tamedia)

Regelmässige Corona-Tests an sämtlichen Zürcher Schulen: Was bislang kein Thema war, könnte nach den Sommerferien bei einer ungünstigen Entwicklung der Pandemie Realität werden. Die kantonale Bildungsdirektion hat die Schulen angewiesen, sich schon jetzt auf dieses Szenario vorzubereiten. Ob es so weit kommt oder nicht, wird in der letzten Woche der Sommerferien entschieden, also nach dem 16. August.

Notwendig werden flächendeckende Reihentests laut der zuständigen Regierungsrätin Silvia Steiner (Die Mitte) nur dann, wenn die Fallzahlen unter Kindern und Jugendlichen im Verlauf des Sommers verbreitet stark steigen. Ansonsten kämen mildere Massnahmen zum Zug. So steht zum Beispiel die Wiedereinführung der Maskenpflicht an den Mittel- und Berufsschulen im Raum. Die Gruppe der über 16-Jährigen fällt schon jetzt mit überdurchschnittlich vielen Infektionen auf – und sie gehört zu jenen, die in den Ferien besonders mobil sind und das Virus von Ferienreisen zurückbringen könnten.