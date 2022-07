FC St. Gallen – FC Zürich 2:0 – Saisonstart missglückt – der FCZ verliert in St. Gallen Drei Spiele, ein Punkt, kein erzieltes Tor: Der Meister findet auch in der Super League nicht in die Spur und verliert in der Ostschweiz 0:2.

Doppeltorschütze Julian von Moos jubelt, die Zürcher ärgern sich. Foto: Claudio Thoma (freshfocus)

Chancenlos war Meister FCZ gegen St. Gallen nicht. Aber für einen Punktgewinn reichte es den Zürchern nicht. In der Startphase fiel auf, dass Zürich extrem tief stand und nur mit Kontern zu Chancen kam. Ansonsten liess der FCZ die Ostschweizer gewähren. Der 21-jährige Julian von Moos nutzte in der 20. Minute die Passivität des Meisters aus und traf per Knie zum 1:0.

Nach einer halben Stunde kam der FCZ besser ins Spiel. Aiyegun Tosin konnte mit seiner Geschwindigkeit einige Chancen erspielen und war der überzeugendste Zürcher. Dann doppelte von Moos in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aber nach. In den zweiten 45 Minuten erspielten sich beide Teams Chancen, der eingewechselte Antonio Marchesano traf auf der Seite der Zürcher den Pfosten. Doch auch rund 20 Minuten Überzahl konnten die Gäste nicht ausnutzen. St. Gallens Isaac Schmidt hatte Wilfried Gnonto mit der offenen Sohle ins Knie getreten und dafür zurecht die Rote Karte erhalten. Das Spiel verlief im Anschluss zwar ausgeglichener, aber bis auf einen Pfostenschuss von Jonathan Okita passierte nichts mehr.

Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation kommt der Meister unter dem neuen Trainer Franco Foda auch in der Super League nicht richtig in Form. Nach drei Ligaspielen steht der FCZ mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 0:6 nur auf dem 9. Platz.



gae

