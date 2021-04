Analyse zum kommunalen Richtplan – Zürich braucht einen Plan, der die Stadt eint

Aufs Geratewohl zu verdichten, wäre desaströs. Der kommunale Richtplan ist daher ein guter Ansatz. Leider droht es wegen des Parteienhickhacks beim Ansatz zu bleiben. Meinung Marius Huber

An vielen Ecken findet die Verdichtung längst statt, wie hier am Stadtrand in Schwamendingen. Foto: Andrea Zahler

Was in der Stadt Zürich gerade Gestalt annimmt, löst in einflussreichen Kreisen Abscheu aus, als wäre es ein Werk Frankensteins. Ein bizarres, rot-grünes Monster sei das, warnt ein bürgerliches Komitee, dem nebst FDP und SVP auch der Bankenverband, der Hauseigentümerverband, ACS und der TCS sowie zahlreiche Unternehmer angehören, darunter jene der City-Vereinigung.

Wir müssen also über den kommunalen Richtplan reden, der zurzeit im Gemeinderat behandelt wird – auch wenn der Begriff einschläfernd klingt. Denn er steht nicht für einen lebensfernen Wust Papier, sondern für eine verbindliche Blaupause der Zukunft Zürichs. Dieser Richtplan geht alle an, die in dieser Stadt leben und arbeiten. Er gibt vor, wo diese Stadt so verdichtet werden soll, dass sie bis 2040 eine halbe Million Bewohner aufnehmen kann. Und wie das zu geschehen hat, damit das Ergebnis nicht nur eine grosse Stadt wird, sondern auch eine gute.