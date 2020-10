Explodierende Zahl Corona-Infizierter – Zürich eilt von Rekord zu Rekord Am Donnerstag zählte der Kanton Zürich 342 neue Corona-Infizierte. Heute Freitag sind es nochmals mehr als doppelt so viele. Auch die Zahl der Spitaleinweisungen nahm stark zu. Pascal Unternährer

In der Corona-Diskussion rücken die Spitäler wieder vermehrt in den Fokus: Testcenter beim Stadtspital Triemli. Foto: Andrea Zahler

230, 230 und 342: Das sind die Zahlen täglich vermeldeter Corona-Fälle im Kanton Zürich der letzten drei Tage. Und am Freitag vermeldete die kantonale Gesundheitsdirektion 715 neue Fälle. Das sind mehr als doppelt so viele wie am Donnerstag.

Und es bedeutet erneut Rekord. Zur Erinnerung: Die mit 208 vor Oktober höchste Zahl Neu-Infizierter wurde am 21. März vermeldet. Damals dürfte allerdings die Dunkelziffer höher gewesen sein als heute, weil nur die gefährdeten Personen getestet wurden.

15 zusätzliche Personen im Spital

In den letzten 24 Stunden stieg nicht nur die Anzahl Neu-Infizierter, sondern auch die Zahl der hospitalisierten Personen. Neu sind 62 im Spital. Gestern Donnerstag waren es noch 47 gewesen. Das bedeutet 15 Personen mehr oder +32 Prozent. Sieben Personen müssen künstlich beatmet werden.

Eine Person ist seit gestern Nachmittag gestorben, womit die Anzahl Corona-Toter auf 152 stieg. Von ihnen sind 85 Personen in Alters- und Pflegeheimen verstorben, 64 im Spital und 3 zuhause.

Derzeit befinden sich 1780 Corona-Infizierte in Isolation, unter ihnen auch die Zürcher Stadträtin Karin Rykart (Grüne).

Rund 8000 Personen im Kanton Zürich sind offiziell in Quarantäne.