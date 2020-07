Schweizer Pionierprojekt – Zürich erhält Alterswohnungen für queere Menschen Die Stadt baut in Albisrieden Wohnungen für ältere Menschen der LGBTI*-Gemeinschaft. Damit erfüllt das Gesundheitsdepartement eine lang gehegte Forderung. Ev Manz UPDATE FOLGT

In einem dieser Ersatzneubauten in Albisrieden entsteht das erste queere Seniorenzentrum der Schweiz. Visualierung: Stiftung Alterswohnungen Zürich

Die knapp 2000 älteren Schwulen, Lesben, Transsexuellen und Intersexuellen hatten es bisher schwer in Zürcher Alterszentren. Nur gerade eine Handvoll lebt ihre queere Identität offen aus. Die anderen rund 100 bis 200 Menschen der LGBTI- Gemeinschaft verstecken sie aus Angst vor Repression. Damit soll nun Schluss sein.

Die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich plant im Ersatzneubau der Siedlung Espenhof in Albisrieden Wohn- und Lebensraum für ältere Angehörige der LGBTI-Gemeinschaft. Damit löst Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri (GLP) ein erstes Versprechen seiner neuen Altersstrategie ein, wie er am Dienstag vor den Medien bekannt gab. Vor einem Jahr sagte er: «Wenn sich jemand verstecken muss, stimmt etwas nicht.» (Lesen Sie den ganzen Bericht zur Situation hier.) Er kündigte Massnahmen an, damit ältere Menschen ihre queere Identität in den bestehenden Alterszentren offener ausleben können. Und stellte ein spezielles Altersheim für LGBTI-Menschen zur Debatte. Hauri leistet damit auch Pionierarbeit: Das Projekt ist nicht nur für Zürich ein Novum, auch schweizweit gibt es noch kein Seniorenzentrum für queere Menschen. Dafür spannt die Stadt mit dem Verein queerAltern zusammen.

Druck gab es auch von politischer Seite. Im Gemeinderat forderten vier Vorstösse von SP, GLP, Grünen und FDP ein entsprechendes Projekt.

Im Neubau werden den queeren Seniorinnen und Senioren rund zwanzig 1,5- bis 3,5-Zimmer-Wohnungen zur Verfügung stehen. Dazu kommen 24 Plätze in drei Pflegewohngruppen. Damit soll ein fliessender Übergang von selbstständigem Wohnen mit Unterstützungsangeboten bis zur stationären Pflege in einer vorurteilsfreien Gemeinschaft gewährleistet sein. 2025 ist der Neubau voraussichtlich bezugsbereit.

Update folgt …