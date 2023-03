Klein-Tessin am Hönggerberg – Zürich erhält seinen ersten Marroni-Hain Am Mittwoch pflanzt ein Verein im Staatswald etwa dreissig Edelkastanienbäume. Möglich machten das der Borkenkäfer und der Klimawandel. Hélène Arnet

Bald trägt der grosse Edelkastanienbaum im Rieterpark so viel Grün wie auf diesem Bild. Am Hönggerberg braucht es etwas mehr Geduld. Foto: Raisa Durandi

Der Borkenkäfer hatte ganze Arbeit geleistet. Im letzten Sommer musste im Wald am Hönggerberg eine von ihm befallene, mit Fichten bewachsene Fläche vollständig geräumt werden. Ein trostloser Anblick, der sich aber am Mittwoch ins Gegenteil kehrt: Dann entsteht hier ein Kastanienhain, der erste im Kanton Zürich, wie das Waldlabor am Montag mitteilte.