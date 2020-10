«Zürich funktioniert nach der Maxime: Erlaubt ist, was nicht stört»

Jede Woche beantworten Personen, die Zürich prägen, unseren Fragebogen und verraten uns, was die Stadt für sie ausmacht. Heute: die Künstlerin Shirana Shahbazi.

Wie unterscheidet sich die Kunstszene in Zürich von jenen in anderen Städten?

Die dringenden Anliegen und Interessen sind in jeder Grossstadt andere, genauso wie der gesellschaftspolitische Kontext. Aber es könnte in unserer schönen Stadt eine offenere, lebendigere und kritischere Debatte geben, nicht nur in der Kunst.