Die Doppelstrategie der Regierung

Am 8. Juli hat das Zürcher das Verwaltungsgericht entschieden, dass die bisherige Planung des Innovationsparks auf dem ehemaligen Militärflugplatz Dübendorf fehlgeleitet sei (siehe unten, «Der Rechtsstreit»). Der Zürcher Regierungsrat kämpft weiter um das Projekt, wie er heute mitteilt: Er zieht das Urteil ans Bundesgericht weiter.

Neben diesem Weiterzug möchte der Regierungsrat auch das rechtliche Problem angehen, welches der Verwaltungsgerichtsentscheid aufgeworfen hat. Er fährt also zweigleisig, indem parallel zum Gang vor Bundesgericht für den Fall vorsorgt, dass er dort erneut unterliegen könnte. Dazu will er den kantonalen Richtplan ändern. Auf dieser Basis sollen dann die Standortgemeinden Dübendorf und Wangen-Brüttisellen ihre Bau- und Zonenordnungen anpassen, wie vom Verwaltungsgericht verlangt.

Die vielen unterschiedlichen Interessen, von der Forschung über die Luftfahrt, das grosse Areal, die komplexe rechtliche Lage: Die Zürcher Regierung will auch nochmals Luft holen und sich einen Überblick verschaffen. Zumal die Coronakrise in der Luftfahrt «besonders tiefe Spuren» hinterlasse, wie sie mitteilt. Die Regierung will nun eine Taskforce bilden , mit Mitgliedern aus allen betroffenen Stufen, von Bund bis Gemeinden. Die Taskforce soll bis zum Ende des Frühjahrs 2021 einen «Synthesebericht» erstellen. Dieser Bericht, so die Regierung, diene dann als Grundlage für die nächsten Planungsschritte.