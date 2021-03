Erster Wanderfalke seit Jahren – Zürich hat einen internationalen Webcam-Star Ein Weibchen der seltenen Falkenart macht es sich im Hochkamin der Verbrennungsanlage an er Josefstrasse gemütlich. Zu sehen ist das dank installierter Kameras. Jean-Marc Nia

Solche Bilder des Wanderfalken liefert die montierte Webcam des Aussenbereichs. Foto: Grün Stadt Zürich

Man musste bis jetzt ziemliches Glück haben, um in Zürich einen Wanderfalken ausmachen zu können. Jetzt aber ist es kein Problem mehr. Denn zurzeit lässt sich ein Weibchen bequem auch von zu Hause aus beobachten.

Das Falken-Weibchen fliegt regelmässig den künstlichen Nistplatz im Kamin der Verbrennungsanlage an der Josefstrasse an. Dieser wird von Grün Stadt Zürich seit 1997 betrieben. In dessen Innenraum und auch im Aussenbereich sind seit 2001 Kameras montiert, die 24 Stunden in Betrieb sind. Die Webcams, die Aufschluss über das Leben der gefiederten Bewohner geben, sind in ganz Europa bekannt und haben eine eigene Facebook-Seite.