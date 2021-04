Katholische Kirche ernennt Generalvikar – Zürich hat einen neuen Bischofs-Stellvertreter Der Churer Bischof Joseph Bonnemain hat Pfarrer Luis Varandas zum neuen Generalvikar für Zürich und Glarus berufen. Das ist für viele eine Überraschung. Michael Meier

Der Secondo-Theologe Luis Varandas ist Pfarrer in Fällanden und wurde auf dem zweiten Bildungsweg Theologe. Foto: PD

Seit vier Wochen im Amt, besetzt Bischof Joseph Bonnemain die Schlüsselposten des Bistums Chur neu. Er hat gleich drei Generalvikare als seine Stellvertreter für die Bistumsregionen Graubünden, Innerschweiz und Zürich ernannt. Die drei Priester sind in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Der Generalvikar für Zürich und Glarus heisst Luis Varandas, ist 42-jährig und Zürcher mit portugiesischen Wurzeln. Er arbeitete als Elektromonteur, ehe er die theologische Laufbahn einschlug. Der Secondo-Theologe ist Pfarrer in Fällanden und seit vier Jahren im Synodalrat, in der kirchlichen Exekutive des Kantons Zürich, für die Migrantenpastoral zuständig. Er gilt als linientreu und umgänglich.