Die Route, die Lovemobiles, die Gefahren

Das Warm-up an den acht Bühnen entlang des Seebeckens beginnt bereits um 13 Uhr. Der eigentliche Umzug, der dieses Jahr zum 29. Mal stattfindet, startet um 14 Uhr.

26 bunt dekorierte Lovemobiles rollen dann vom Utoquai im Zürcher Seefeld via Bellevue, Quaibrücke und Bürkliplatz bis zum Hafendamm Enge. Der Umzug wird gegen 22 Uhr enden, um Mitternacht dann auch die Musik.

Schutz und Rettung Zürich (SRZ) sorgt mit fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für medizinische Betreuung. Entlang der zwei Kilometer langen Umzugsroute betreiben diese sechs Behandlungsstellen und eine Notunterkunft für auszunüchternde Personen.

Wer Drogen sicher konsumieren will, kann seine Substanzen vorab testen lassen: Am Samstag zwischen 13 Uhr und Mitternacht bei den Fachleuten von Saferparty Streetwork, die beim Bürkliplatz auf der Höhe der Nationalbank einen Stand mit einem mobilen Labor aufgestellt haben. Zwischen 14 und 19 Uhr steht auf dem Tessinerplatz in der Enge zudem ein Bus, in dem über Gefahren des übermässigen Alkoholkonsums aufgeklärt wird.

Lesen Sie hier mehr über die Vorbereitungen für den Megaevent.