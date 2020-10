Zürcher Regierung in der Pandemie – Zürich ist das neue Bern Der bevölkerungsreichste Kanton drückt sich vor harten Corona-Massnahmen. Das ist mit Blick auf die sieben Regierungsräte nicht verwunderlich. Ruedi Baumann

Gleich drei Regierungsräte teilten am Freitag mit, dass der Regierungsrat keine weiteren Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus ergreife: (v.l.) Natalie Rickli (SVP), Silvia Steiner (CVP) und Mario Fehr (SP) Foto: Urs Jaudas

Was ist bloss in den sonst so forschen und selbstbewussten Kanton Zürich gefahren? Sein Regierungsrat begnügt sich mit Mittelmass, bezeichnet sich selber als langweilig und lässt jeglichen Führungsanspruch in der Corona-Krise vermissen. Beispiel gefällig? Regierungsrat Mario Fehr (SP) – sonst überaus ehrgeizig, wenns um seine Wahlresultate geht – kritisierte an der Medienkonferenz vom Freitag die «operative Hektik» in Bern und sagte: «Wir sind lieber langweilig, aber erfolgreich.»

Viele Kantone, auch Bern, haben in den letzten Tagen auf die steigenden Fallzahlen reagiert und selbstständig Massnahmen eingeführt, die über die Vorgaben des Bundes hinausgehen. Schliesslich sind in der «besonderen Lage», wie sie heute gilt, die Kantone im Lead.