Überraschende Zahlen – Zürich ist geschrumpft Die Bevölkerung der grössten Schweizer Stadt ist im ersten Halbjahr erstmals seit 2004 zurückgegangen. Das ist gegen den Trend – und hat vor allem einen Grund. Pascal Unternährer

Gerade menschenleer ist Zürich nicht, aber die starke Zunahme der Bevölkerung ist vorerst gestoppt: Sechseläutenplatz. Foto: Doris Fanconi

In den letzten 15 Jahren gab es nur eine Richtung: Zürichs Bevölkerung wuchs ständig an. Seit 2015 legte die Stadt durchschnittlich um 5800 Personen pro Jahr zu. Bei diesem Tempo wäre Zürich im ersten Quartal 2021 so bevölkerungsstark geworden wie noch nie: Der Rekord liegt bei gut 440’000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 1962.