Ehre für Druckpionier – Zürich kommt auf den Frosch Ein Forscherteam in Madagaskar hat eine neue Froschart entdeckt. Warum ihr Artname Christoph Froschauer, einen Weggefährten Zwinglis ehrt. Hélène Arnet

«Stumpffia froschaueri»: Es gibt wohl schönere Frösche, aber keinen mit einem passenderen Namen. Foto: Franco Andreone (Zoo Zürich)

Es gäbe ja auch schön farbige kleine Frösche. Der «Stumpffia froschaueri» gehört nicht zu ihnen. Er ist eher unscheinbar. Das mag ein Grund dafür sein, dass er so lange im Verborgenen lebte. Nun aber hat ihn ein Forschungsteam, mit dem der Zoo Zürich zusammenarbeitet, in Madagaskar entdeckt und beschrieben. Das teilte der Zoo Zürich am Mittwoch mit.

Der Zoo Zürich engagiert sich seit 26 Jahren in der Madagascar Fauna and Flora Group. Bei der Namensgebung wurde dieses Engagement berücksichtigt, wie es in der ausführlichen Beschreibung der neuen Froschart heisst. Ebenfalls erwähnt wird eine Spende, welche Orell Füssli letztes Jahr aus Anlass seines 500-jährigen Bestehens der Amphibienforschung in Madagaskar tätigte.

Speziell verdankt werden der Zürcher Zoo-Direktor Alex Rübel und Arabelle Frey, die bis im März dieses Jahres im Kader von Orell Füssli tätig war.

Ein Reformator als Namenspate

Mit dem Artnamen «froschaueri» konkret geehrt wird der wohl berühmteste Drucker Zürichs, Christoph Froschauer (um 1490 bis 1564). In seinem Haus fand während der Fastenzeit 1522 im Beisein Zwinglis das provokative Wurstessen statt, das die Diskussion um die Reformation befeuerte. Froschauers Druckerei gilt als Vorgängerfirma von Orell Füssli.

Froschauer druckte als Erster eine deutsche Gesamtausgabe der Bibel (1524–1529). Und – das passt – die erste Tierenzyklopädie von Conrad Gessner (1551).

Kaum entdeckt, schon bedroht

Der Froschauer-Frosch ist kaum entdeckt auch schon vom Aussterben bedroht. Er kommt nämlich nur gerade in den Waldstücken der Region Sahamalaza vor. Dieser ohnehin schon kleine Lebensraum ist durch Abholzung, Brände und Dürre gefährdet, wie der Zoo Zürich mitteilt. Das Forscherteam schlägt deshalb vor, dass «Stumpffia froschaueri» auf die Rote Liste der Weltnaturschutzunion gesetzt wird.

Nicht klar ist, ob dieser Frosch je den Lebensraum seines Namensgebers sehen wird. In der Masoala-Halle hätte es sicher noch Platz für ihn. Ob Besucherinnen und Besucher ihn darin allerdings entdecken würden, ist fraglich: Nicht nur weil er von der Farbe her unscheinbar ist, er ist auch klein: Die vier beschriebenen Individuen sind nur gerade zwischen 7,6 und 12,8 Millimeter lang. Klein wie Kaulquappe.