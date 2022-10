Die Lichter der Stadt reichen weit über die Grenzen der zwölf Kreise hinaus. Zürich hat sich längst als der Standort herauskristallisiert, der für die Schweiz am internationalen Wettbewerb teilnimmt. Foto: Urs Jaudas

Der Grossraum Zürich zieht derart erfolgreich internationale Firmen und Arbeitskräfte an, dass es inzwischen manchen Einheimischen «gnüegelet». Wie stark sich das Englische in der Stadt ausbreitet – von Cafés bis Fitnesszentren –, ist ständiges Stadtgespräch, der Unterton oft genervt. Dasselbe bei den hoch bezahlten Google-Ingenieuren, die sich absurde Mietpreise leisten können und so die Gentrifizierung befeuern.