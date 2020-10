Kommentar zur Corona-Abwehr – Zürich macht viel zu wenig, viel zu spät Die Kantonsregierung ist nicht fähig, in Eigenregie den Anstieg der Infektionen zu brechen. Bern muss übernehmen. Meinung Mario Stäuble

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) und Regierungspräsidentin Silvia Steiner (CVP) am Freitag vor den Medien. Foto: Keystone-SDA

Seit Ende September ist die Zahl der Corona-Ansteckungen in der Schweiz förmlich explodiert. Auch in Zürich müssen sich inzwischen mehr und mehr Leute wegen des neuen Virus in Spitalpflege begeben. Medizinische Fachleuchte warnen, dass bei gleichbleibendem Verlauf in einigen Wochen die Betten auf den Intensivstationen knapp werden könnten. Die Zeit drängt, man muss reagieren, heisst es von der Ärzteschaft.

Die Zürcher Regierung findet in dieser kritischen Situation: Gemach.

Zuerst wartet sie nach dem Beschluss ihrer jüngsten Corona-Entscheide vom Mittwoch zwei Tage, bis sie diese bekannt gibt. Subtext: Es eilt ja nicht so. Am Freitagmittag wird dann anlässlich einer Medienkonferenz klar: Zürich wird im Moment – ausser einem Ausbau des Contact-Tracings – keine nennenswerten Verschärfungen vornehmen. Man spielt weiter Fussball, die Clubs bleiben offen (obwohl viele von ihnen das selbst gar nicht wollen), Events jeglicher Grösse sind – mit Schutzkonzept, zugegeben – weiter erlaubt.