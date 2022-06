Die besten alkoholfreien Drinks – Zürich mal nüchtern betrachtet Es muss nicht immer ein Negroni sein: Die Auswahl an nicht alkoholischen Getränken steigt, auch in Cocktailbars. Vier Favoriten. Claudia Schmid Moira Jurt

Auch alkoholfreie Drinks werden hier mit einem Glas Wasser serviert: Bar 63. Foto: Moira Jurt

Mal nüchtern betrachtet: Nicht nur die Auswahl an alkoholfreiem Bier ist in den letzten Jahren beträchtlich gestiegen. Auch immer mehr alkoholfreie Drinks ergänzen die Auswahl an klassischen Cocktails. Oft sorgen Gewürze sowie Tee- und Kräuterdestillate dafür, dass diese nicht nach übersüssten Softdrinks schmecken. Manche sind so gut, dass wir eigens dafür in einer Bar einkehren. Wie für diese vier Lieblinge.

Kunsthaus-Bar: Giselle Spritz Senza