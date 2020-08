Lockerung kommt zu spät – Zürich Marathon abgesagt – auch Rad-WM findet nicht statt Der Bundesrat lässt ab Oktober wieder Grossanlässe mit mehr als 1000 Personen zu. Für gewisse Sportevents kommt dieser Schritt zu spät. Erik Hasselberg

Kein Marathon in Zürich: Der Event wurde abgesagt. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Am 6. September wären sie durch die Zürcher Innenstadt und rund ums Seebecken gerannt: tausende Läuferinnen und Läufer beim Zürich Marathon. Nun verkünden die Veranstalter die Absage der Laufveranstaltung.

«Aufgrund nicht erfolgter Lockerungen des Veranstaltungsverbotes» wird der Marathon definitiv abgesagt. Die Organisatoren hätten alles probiert und ein ausführliches Schutzkonzept mit dem ehemaligen Coronabeauftragen des Bundes, Dr. Daniel Koch, sowie weiteren Experten und den Behörden ausgearbeitet und dieses stetig den aktuellen Entwicklungen anpassen müssen.

Doch am Mittwoch verkündete der Bundesrat, dass das bis bis am 31. August geltende Verbot von Grossveranstaltungen zunächst bis Ende September verlängert wird, bevor es am 1. Oktober fällt. Damit will der Bundesrat den Kantonen mehr Zeit geben, um das Bewilligungsregime vorzubereiten und allenfalls die Kapazitäten für das Contact Tracing zu erhöhen.

Keine Rad-WM in der Westschweiz

Schlechte Neuigkeiten bedeutet die Verlängerung des Veranstaltungsverbots auch für die Organisatoren der Rad-WM. Diese hätte vom 20. bis 27. September in Aigle und Martigny im Kanton Waadt durchgeführt werden sollen und wurde ebenfalls abgesagt.

Keine Rad-WM-Kulisse: Auch die Veranstalter in Aigle und Martigny sind von der einmonatigen Verlängerung des Veranstalungsverbotes betroffen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Das Organisationskomitee hatte im Vorfeld von den nationalen Behörden die Aufhebung des Veranstaltungsverbots gefordert. Beschliesse der Bundesrat keine «wesentlichen Lockerungen», seien die Voraussetzungen für die Durchführung der WM nicht gegeben.

Die nach wie vor geltende Quarantänepflicht bei einer Einreise in die Schweiz für 45 Länder und die «Rundstreckenrennens hinsichtlich des Social Distancings,der Kontrolle der Zuschauerflüsse sowie anderer erheblicher Einschränkungen», stellten ein «ein unüberwindbares Hindernis» dar, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

«Wir sind traurig und enttäuscht. Seit fast zwei Jahren haben wir hart daran gearbeitet, eine gelungene Veranstaltung auf einer aussergewöhnlichen Strecke zu organisieren. Trotz der Auflagen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie haben wir mit Hingabe an der Organisation der Strassen-Weltmeisterschaften weitergearbeitet, die wegen ihres sportlichen Wertes, aber auch wegen der Schönheit der Landschaft unserer Kantone und ihres kulturellen und regionalen Reichtums in Erinnerung bleiben sollten. Wir wissen, dass die nationale und weltweite Gesundheitslage Vorsichtsmassnahmen erforderlich macht, und unsere Gedanken sind bei allen, die davon betroffen sind», sagen Grégory Devaud und Alexandre Debons, die Co-Präsidenten des OK.