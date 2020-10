Coronavirus im Kanton Zürich – Zürich meldet fast 800 neue Fälle an einem Tag Wenn man die Dunkelziffer mitberücksichtigt, ist der Kanton wieder auf dem Niveau vom Frühjahr angelangt. Es gibt aber Unterschiede. Marius Huber

Eine Zürcher Apothekerin macht einen Abstrich bei einer Frau. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Plus 781 nachgewiesene Neuinfektionen an einem Tag – der Kanton Zürich verzeichnet heute Donnerstag erneut einen unheimlichen Spitzenwert, der bloss am Mittwoch mit 989 Fällen noch übertroffen wurde. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis er erstmals seit Ausbruch der Coronakrise eine vierstellige Zahl vermelden muss. Dies sind andere Dimensionen als während der ersten Welle: Im Frühjahr wurden nur ein einziges Mal mehr als 200 Fälle an einem Tag gezählt.

Allerdings ist ein Vergleich der absoluten Zahlen irreführend, da heute mehr Tests gemacht werden als im Frühjahr. Während der ersten Welle war die Dunkelziffer gemäss einer Studie des Epidemiologen Christian Althaus von der Universität Bern deutlich höher als heute. Es steckten sich damals also viele Leute an, die nie in der Statistik auftauchten. Nach Althaus dürfte im Frühjahr nur etwa jeder zehnte Fall überhaupt entdeckt worden sein, während man heute jeden zweiten oder dritten findet.