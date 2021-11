Mehr Personal in Spital und Heimen – Zürich muss Menschen in Pflege- und Betreuungsberufen halten Der Zürcher Gemeinderat fordert von der Stadt, die personelle Besetzung jederzeit zu gewährleisten. Aus Sicht des Gesundheitsvorstehers hat die Stadt schon genügend Massnahmen angestossen. Ev Manz

Das Pflegepersonal des Unispitals Zürich hat in einem Protest Ende Oktober auf die schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht. Foto: Urs Jaudas

Mitarbeitende in Pflege- und Betreuungsberufen in der Stadt Zürich geben ihren Job oft auf. Schichtbetrieb und Zusatzeinsätze wegen Personalmangel laugen sie aus. Gleichzeitig fehlt es an genügend qualifizierten Fachkräften. Die Pandemie hat dieses schon lange bekannte Problem einer breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt.

Deshalb muss die Stadt diese Situation verbessern, um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung langfristig sicherzustellen, so die Sicht von den Gemeinderäten der SP und Grünen. Julia Hofstetter (Grüne) sieht Zürich diesbezüglich in einer «Vorreiterrolle», unabhängig von der nationalen Pflegeinitiative vom 28. November. Und so sah es am Mittwochabend auch die Mehrheit des Stadtparlaments. Es hat drei Vorstösse zum Thema überwiesen.