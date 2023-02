Ectasy, Amphetamin und Marihuana sichergestellt

Am Montagnachmittag kontrollierten Fahnder der Kantonspolizei Zürich eine Geschäftsliegenschaft in einem Industriequartier in Dällikon. Diesen Durchsuchungen gingen «intensive Ermittlungen» voraus, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. So fanden die Polizisten dort zwei Hanfindooranlagen sowie ein Drogenlabor, in dem synthetische Betäubungsmittel hergestellt wurden.

Insgesamt konnte die Polizei rund 14 Kilogramm Ecstasy, neun Kilogramm Amphetamin, dreieinhalb Kilogramm Marihuana sowie mehrere hundert Franken Bargeld sicherstellen. Zudem entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Liter hochexplosive Chemikalien, die zur Herstellung der illegalen synthetischen Betäubungsmittel benötigt wurden. Diese Substanzen mussten von Spezialisten sichergestellt und vernichtet werden.

Wie die Kantonspolizei weiter mitteilt, wurden sowohl der mutmassliche 29-jährige Betreiber dieser Anlagen als auch der 51-jährige Mieter der Räumlichkeiten verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt. (mps)