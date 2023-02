«Ich bin an gewisse Grenzen gekommen», sagt der Winterthurer Stadtrat Jürg Altwegg zu seinem Rücktritt

An einer Medienkonferenz teilte der Winterthurer Schulvorsteher Jürg Altwegg (Grüne) am Mittwoch mit, dass er per Ende Juli 2023 zurücktritt. Als Grund gab er sein tiefes Energielevel an: «Ich bin an gewisse Grenzen gekommen», sagte Altwegg. Er wolle nun seine «Lebensbatterien» aufladen. Als Vorbild nannte Jürg Altwegg Jacinda Ardern, die vor Kurzem als neuseeländische Premierministerin zurücktrat. Die Covid-Pandemie und die Reform der Schulbehörden sei sehr kräftezehrend gewesen.

Um die Batterien aufzuladen, will Jürg Altwegg mit seiner Frau zunächst einmal Europa bereisen. Altwegg spricht von einem «Sabbatical». Was danach kommt, sei noch offen. Altwegg geht davon aus, dass es «etwas im Informatikbereich» ist. Er will Mitglied der Grünen bleiben. Davon abgesehen kehrt er der Politik aber den Rücken zu. Ein politisches Amt käme für ihn nicht mehr infrage, sagte Altwegg

Der Winterthurer Stadtrat Jürg Altwegg hat heute seinen Rücktritt per Ende Jahr bekannt gegeben. Foto: Madeleine Schoder

Die Grünen Winterthur haben angekündigt, ihren Stadtratssitz verteidigen zu wollen. Es sei klar, dass die sie Anspruch darauf hätten. Sie würden ein Nachfolgekandidatur stellen. Der erste Wahlgang der Ersatzwahl wird voraussichtlich am 18. Juni 2023 stattfinden. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 3. September 2023 durchgeführt. Der Stadtrat wird die definitiven Daten zeitnah festlegen. (red)