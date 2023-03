Motorrad und Fass auf Gleise gelegt – sechs Personen verhaftet

Plötzlich musste der Zug eine Vollbremsung hinlegen. Am Sonntagabend hatte ein Interregio im Bahnhof von Wiesendangen mehrere Gegenstände gerammt, die auf den Gleisen lagen. Wie die Kantonspolizei Zürich nun mitteilt, handelte es sich dabei unter anderem um einen Lastwagenpneu, eine Autofelge mit Pneu sowie ein Kunststofffass.

«Die Polizei geht davon aus, dass die mutmasslichen Täter diese Gegenstände vorsätzlich auf die Gleise gelegt haben», sagt Polizeisprecher Kenneth Jones auf Anfrage dieser Redaktion. Zu einem möglichen Motiv kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Täter haben zweite Kollision verursacht

In der Sonntagnacht konnten Polizisten daraufhin drei Tatverdächtige verhaften. Die Ermittlungen zeigten einen Zusammenhang mit einem Vorfall, der sich zuvor in der Nacht von Freitag auf Samstag ebenfalls in Wiesendangen zugetragen hatte. «Ein Motorrad lag kurz nach Mitternacht auf den Gleisen», sagt Jones. Daraufhin rammte ein Personenzug diesen Töff. Auch diese Kollision führte zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr. Am Montag kam es in der Folge dieses Vorfalls zu drei weiteren Verhaftungen.

«Die insgesamt sechs Tatverdächtigen haben in unterschiedlichen Konstellationen an den beiden Taten teilgenommen», erklärt Jones. Gewisse Verdächtige – es handelt sich dabei eine Frau und fünf Männer im Alter von 15 bis 31 Jahren – waren an beiden Vorfällen beteiligt. Die genauen Tatbeteiligungen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagt Jones weiter. Alle mutmasslichen Tatbeteiligten sind Schweizer, schreibt die Polizei in der Medienmitteilung.

Nun ermittelt die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft gegen die vier Jugendlichen und die zwei erwachsenen Personen – unter anderem wegen Gefährdung des Lebens. Dies wegen der gefährlichen Situation, die durch die Kollision entstanden ist. Auch wird wegen Störung des Eisenbahnverkehrs ermittelt. (mps)