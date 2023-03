Verwaltungsrat hält an Entscheid fest

Nach dem Offenen Brief von Elfriede Jelinek und anderen Kunstschaffenden an den Verwaltungsrat des Schauspielhauses, meldet sich dieser am Freitag mit einem Antwortschreiben an die Öffentlichkeit zu Wort. Darin bestätigt er seinen Entscheid, den Vertrag mit der aktuellen Intendanz des Duos Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg planmässig im Sommer 2024 aufzulösen. «Der Verwaltungsrat hat einstimmig entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern», steht im Antwortbrief.

Der Verwaltungsrat des Schauspielhauses begründet seinen Entscheid damit, dass er so seiner Verantwortung nachkomme, das Schauspielhaus langfristig erfolgreich zu betreiben. Er wiederholt zudem, dass er sich mit den Intendanten nicht habe auf eine gemeinsame betriebswirtschaftliche Strategie habe einigen können. Diese sei nötig, um die finanziellen Herausforderungen zu bewältigen. In seinem Brief schiebt der Verwaltungsrat schliesslich die Bitte nach, «diese sorgfältig getroffene Entscheidung zu respektieren.»

Die Kulturschaffenden hatten in ihrem Brief den Verwaltungsrat aufgefordert, den Entscheid nochmals zu überdenken. Der Kulturwechsel, wie ihn Stemann und von Blomberg anstrebten, brauche Zeit. Andernfalls drohe der Stadt im Kulturbereich «ein herber Verlust».

Gleichzeitig beteuert der Verwaltungsrat, dass ihm ein Theater für alle, ein offenes Haus und ein ausgewogenes Programm durchaus am Herzen liege. Die Kunst dürfe mutig sein, berühren, herausfordern und zum gesellschaftlichen Diskurs anregen.

Die Öffnung des Schauspielhauses, die gesellschaftliche Verantwortung des Stadttheaters sowie die unternehmerische Realität sind Aspekte, welche die neue Intendanz verfolgen soll. Die Ausschreibung soll im Frühjahr starten. (ema)