Frau nach Streit in Gossau schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr ist es in einem Wohnquartier in Grüt (Gemeinde Gossau) zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen. Dabei wurde eine 30-jährige Frau mit einem scharfen Gegenstand so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden musste. Wie die Kantonspolizei Zürich mitgeteilt hat, ist auch ein 59-jähriger Mann verletzt worden. Er wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gefahren.

Der 33-jährige mutmassliche Täter wurde nicht verletzt und hat sich kurze Zeit später im Polizeiposten Meilen gestellt. Der Mann wurde verhaftet.

Gemäss Auskunft von Polizeisprecher Kenneth Jones haben sich die drei Personen – alle haben die Schweizer Staatsbürgerschaft – gekannt. Der blutige Streit spielte sich mutmasslich sowohl in einem Gebäude wie im Aussenbereich statt.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität aufgenommen. Der genaue Tathergang sowie der Streitgrund sind Gegenstand der Abklärungen.

Neben der Polizei standen das Forensische Institut Zürich, das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich, die Rega, zwei Rettungswagen und ein Notarzt der Regio 144 im Einsatz. (pu)