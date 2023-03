Wohnhaus in Winterthur gerät in Brand – Schaden in Millionenhöhe

Ein Feuer hat am Mittwochmorgen in einem Wohnhaus in Winterthur grossen Sachschaden angerichtet. Verletzt wurde niemand. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, meldete ein Passant gegen zwei Uhr morgens, dass aus dem Gebäude an der Schlosshofstrasse Rauch und Flammen aufsteigen.

Die ausgerückten Polizeipatrouillen konnten die Bewohnenden des dreifachen Reihen-Einfamilienhauses evakuieren. Die Feuerwehr begann danach umgehend mit den Löscharbeiten.

Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der Bauart und der Lage des Gebäudes schwierig. Foto: Kantonspolizei Zürich

Der Brand konnte gegen sechs Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Gemäss Angaben der Polizei gestalten sich die Löscharbeiten wegen der Bauart und der Lage des Gebäudes schwierig. Sie dürften bis in den Mittwochvormittag hinein andauern. Die parallel zur Schlosshofstrasse verlaufende Schlosstalstrasse (über die auch der Stadtbus verkehrt) bleibt wegen des Brandes sicher bis gegen Mittag gesperrt.

Die Ursache des Feuers ist zurzeit noch unbekannt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Nach ersten Erkenntnissen übersteigt der entstandene Sachschaden die Millionengrenze. (mst)