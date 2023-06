Ausstellung zu Zürich und Kolonialismus wird verlängert

Die Ausstellung «Blinde Flecken – Zürich und der Kolonialismus» im Zürcher Stadthaus wird wegen grossen Publikumserfolgs bis zum 2. September 2023 verlängert. Ursprünglich was das Ausstellungsende auf 15. Juli vorgesehen. Mit dem späteren Ausstellungsende beteiligt sich das Zürcher Stadthaus auch an der Langen Nacht der Museen am 2. September, wie die Stadt am Montag mitteilt.

Zudem steht ab August 2023 eine E-Publikation mit den Ausstellungstexten zur Verfügung.

Die Ausstellung will ein grösseres Bewusstsein für die kolonialen Verflechtungen Zürichs schaffen und aufzeigen, dass der Kolonialismus schon lange in der Stadt präsent ist und bis heute nachwirkt. Die Ausstellung wurde kuratiert von Manda Beck, Historikerin, und Andreas Zangger, Historiker, in Zusammenarbeit mit Anja Glover, Antirassismus-Expertin.

Der Eintritt für die Ausstellung im Zürcher Stadthaus ist kostenlos. (ema)