Mann bei Streit in Zürich schwer verletzt

Im Zürcher Kreis 5 ist am Samstagmorgen ein Mann bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen schwer verletzt worden. Die mutmasslichen Täter wurden festgenommen. Kurz vor 01.30 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich zu einer verletzten Person an die VBZ-Haltestelle Escher-Wyss-Platz gerufen, wie die Stadtpolizei am Samstag mitteilte. Vor Ort habe die Polizei einen Mann mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden. Er wurde von Schutz & Rettung erstversorgt und in ein Spital gebracht, wie es weiter hiess. Gemäss bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und zwei Männern gekommen. Dabei sei der 37-jährige Georgier am Kopf schwer verletzt worden. Die Stadtpolizei konnte die beiden mutmasslichen Täter, einen 15-jährigen und einen 21-jährigen Algerier, in der Nähe festnehmen. Der genaue Tathergang und die Hintergründe seien zurzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden die Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden laut Mitteilung durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt. Es wurde ein Zeugenaufruf erlassen. (SDA)