Kanton nimmt Fahrdienst Uber stärker unter die Lupe

Der Kanton will den Fahrdienst Uber im Kanton Zürich künftig genauer kontrollieren. So prüft das Amt für Wirtschaft und Arbeit, ob das Unternehmen die Melde- und Bewilligungspflichten auch wirklich einhält. Daneben untersucht die Tripartite Kommission mit Vertretern von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen sowie des Kantons, ob Uber seinen Mitarbeitenden orts- und branchenübliche Löhne bezahlt. Grund für die verstärkten Kontrollen ist ein Bundesgerichtsurteil vom vergangenen Februar, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit mitteilt. Gemäss diesem Urteil wird der Fahrdienst Uber aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht als Arbeitgeber betrachtet. Ausschlaggebend für das Urteil in Lausanne war, dass Uber “weitreichende Weisungen erteilen kann, deren Einhaltung über die App kontrolliert wird, dass in wesentlichen Bereichen ein Unterordnungsverhältnis besteht und dass die Fahrerinnen und Fahrer praktisch kein wirtschaftliches Risiko tragen”, wie es in der Mitteilung heisst. Die Arbeitgeberstellung habe zur Folge, dass Uber seinen Fahrerinnen und Fahrern nun AHV-Beiträge entrichten müsse und sich an das übliche Lohnniveau sowie an die Melde- und Bewilligungspflichten in den Bereichen Ausländer-, Quellensteuer- und Sozialversicherungsrecht zu halten habe. Weitere Auskünfte zum Vorgehen wollen die kantonalen Stellen aufgrund der laufenden Verfahren nicht erteilen, wie es heisst. (mth)