Grosser Sachschaden bei Brand in Wetziker Garage

In einer Autowerkstatt im Wetziker Ortsteil Kempten brach am frühen Montagabend ein Brand aus. Dieser führte zu einem «starken, unangenehmen Geruch», wie der Kanton Zürich über den nationalen Warndienst Alertswiss mitteilte. Laut der Kantonspolizei wurde niemand verletzt.

Der Brand hat im Wetziker Ortsteil Kempten einen grossen Sachschaden verursacht. Foto: Bettina Schnider (3. Juli 2023)

«Gegen 17.45 Uhr ging die Meldung über einen Brand in einem Garagenbetrieb ein. Beim Eintreffen der sofort ausgerückten Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vollbrand und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben und die Stützpunktfeuerwehr Hinwil brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Alle anwesenden Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen», schreibt die Kapo in ihrem Communiqué am späteren Montagabend. Zur Betreuung der Personen sei ein Rettungsteam der Regio 144 im Einsatz gewesen, niemand sei verletzt worden.

Des weiteren schreibt die Kapo, dass an diversen Fahrzeugen und am Gebäude Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken entstanden sei. Erste Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich hätten ergaben, dass der Brand mutmasslich bei Schweissarbeiten an einem Fahrzeug ausgebrochen sei. Die genaue Brandursache werde durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes abgeklärt, heisst es weiter in der Medienmitteilung.

Wegen des Brandes musste der Verkehr im betroffenen Abschnitt der Motorenstrasse umgeleitet werden. (fal)